Cinéma plein air – Sainte Luce sur Loire, Parc de la Minais, Sainte-Luce-sur-Loire

Informations pratiques

Cinéma plein air – Sainte Luce sur Loire Vendredi 4 septembre, 21h00 Parc de la Minais Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T21:00:00+02:00 – 2026-09-04T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-04T21:00:00+02:00 – 2026-09-04T21:30:00+02:00

Le vendredi 4 septembre, rendez-vous au parc de la Minais pour une séance de cinéma en plein air gratuite. Avant la projection, profitez dès 18h30 des jeux géants proposés par la médiathèque-ludothèque René-Goscinny et le Bus Dé’tourné.

À la tombée de la nuit (vers 21h), laissez-vous embarquer dans les aventures de Pattie et la colère de Poséidon, un film d’animation drôle et captivant.

Bar et restauration seront également présents sur place pour profiter pleinement de cette belle soirée de rentrée.

Parc de la Minais La Minais, Sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire 44980 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.sainte-luce-loire.com/agenda/cinema-en-plein-air-pattie-et-la-colere-de-poseidon/ »}]

La Ville de Sainte-Luce-sur-Loire organise une projection du film « Pattie et la colère de Poséidon »