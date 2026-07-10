DANSOIRE SAUVAGE /La Piste à Dansoire Théâtre Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire
samedi 12 septembre 2026 · Théâtre Ligéria · Sainte-Luce-sur-Loire
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 20:00 – 22:30
Gratuit : non 5 € Tout public
La piste à Dansoire ouvre le bal avec sa nouvelle création : un bal participatif et immersif. Prêt à suivre le mouvement et à fouler le parquet ? La Piste à Dansoire se rapproche d’un espace moins conformiste et plus clandestin. Un lieu refuge avec ses propres codes, ses rites où l’on célèbre l’acte de danser comme un acte festif, émancipateur et revendicatif. Dansoire sauvage est pensé comme une célébration. Entre folklore et transe, traditionnel et contemporain, la danse et le chant se partagent dans un même mouvement pour vivre un voyage atemporel et sensationnel. Une invitation à ancrer les pieds dans le sol, et à tourner les yeux vers les étoiles. Les + La Ville de Sainte-Luce-sur-Loire accompagne la création de ce spectacle depuis 2025 : accueils en résidence, coproduction, présentation d’une étape de création… et accueil de cette toute première représentation !Ils sont passés par le Théâtre Ligéria lors de l’édition 2024 des Guinguettes ! Tout public · Intergénérationnel Crédit photo ©Damien Bossis
Théâtre Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980
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