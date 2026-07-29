Parcours des panneaux patrimoniaux Château du Chassay Sainte Luce sur Loire Sainte-Luce-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Château du Chassay Sainte Luce sur Loire · Sainte-Luce-sur-Loire
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 14:00 – 15:30
Gratuit : oui limité à 20 personnes Avec l’association Au bord du fleuve, la ville développe un « parcours patrimoine » en installant des panneaux pédagogiques devant les sites remarquables de la commune.Participez à une balade riche en découvertes et en histoires. Rendez-vous à la médiathèque.Sur inscription à la médiathèque au 02.40.68.16.51 ou par mail mediatheque@sainte-luce-loire.com Bords de Loire Adulte, En famille
Avec l’association Au bord du fleuve, la ville développe un « parcours patrimoine » en installant des panneaux pédagogiques devant les sites remarquables de la commune.Participez à une balade riche en découvertes et en histoires.
Château du Chassay Sainte Luce sur Loire Sainte-Luce-sur-Loire 44980
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