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Parcours des panneaux patrimoniaux Château du Chassay Sainte Luce sur Loire Sainte-Luce-sur-Loire

samedi 19 septembre 2026 · Château du Chassay Sainte Luce sur Loire · Sainte-Luce-sur-Loire

Parcours des panneaux patrimoniaux Château du Chassay Sainte Luce sur Loire Sainte-Luce-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Château du Chassay Sainte Luce sur Loire
Adresse
Mail de l'Europe 44980 Sainte Luce sur Loire
Ville
44980 Sainte-Luce-sur-Loire
Département
Loire-Atlantique
Tarif
limité à 20 personnes Avec l’association Au bord du fleuve, la ville développe un « parcours patrimoine » en installant des panneaux pédagogiques devant les sites remarquables de la commune.Participez à une balade riche en découvertes et en histoires. Rendez-vous à la médiathèque.Sur inscription à la médiathèque au 02.40.68.16.51 ou par mail mediatheque@sainte-luce-loire.com Bords de Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 14:00 – 15:30
Gratuit : oui limité à 20 personnes Avec l’association Au bord du fleuve, la ville développe un « parcours patrimoine » en installant des panneaux pédagogiques devant les sites remarquables de la commune.Participez à une balade riche en découvertes et en histoires. Rendez-vous à la médiathèque.Sur inscription à la médiathèque au 02.40.68.16.51 ou par mail mediatheque@sainte-luce-loire.com Bords de Loire Adulte, En famille 

Avec l’association Au bord du fleuve, la ville développe un « parcours patrimoine » en installant des panneaux pédagogiques devant les sites remarquables de la commune.Participez à une balade riche en découvertes et en histoires.

Château du Chassay Sainte Luce sur Loire Sainte-Luce-sur-Loire 44980


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