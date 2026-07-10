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Cinéma plein air – Sainte Luce sur Loire Parc de la Minais Sainte-Luce-sur-Loire

vendredi 4 septembre 2026 · Parc de la Minais · Sainte-Luce-sur-Loire

Cinéma plein air – Sainte Luce sur Loire Parc de la Minais Sainte-Luce-sur-Loire

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
21:00
Lieu
Parc de la Minais
Adresse
La Minais
Ville
44980 Sainte-Luce-sur-Loire
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-04 21:00 –
Gratuit : oui  Tout public 

Le vendredi 4 septembre, rendez-vous au parc de la Minais pour une séance de cinéma en plein air gratuite. Avant la projection, profitez dès 18h30 des jeux géants proposés par la médiathèque-ludothèque René-Goscinny et le Bus Dé’tourné.À la tombée de la nuit (vers 21h), laissez-vous embarquer dans les aventures de Pattie et la colère de Poséidon, un film d’animation drôle et captivant.Bar et restauration seront également présents sur place pour profiter pleinement de cette belle soirée de rentrée.

Parc de la Minais Sainte-Luce-sur-Loire 44980
https://www.sainte-luce-loire.com/agenda/cinema-en-plein-air-pattie-et-la-colere-de-poseidon/


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