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Les Puces Lucéennes devant le château de Chassay Sainte-Luce-sur-Loire

dimanche 6 septembre 2026 · devant le château de Chassay · Sainte-Luce-sur-Loire

Les Puces Lucéennes devant le château de Chassay Sainte-Luce-sur-Loire

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
08:30
Lieu
devant le château de Chassay
Adresse
allée Eudes de Frémond 44980 Sainte-luce-sur-Loire
Ville
44980 Sainte-Luce-sur-Loire
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-06 08:30 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

Le Comité d’Animation des Fêtes Lucéennes organise les Puces Lucéennes le dimanche 6 septembre 2026 sur le terrain du Chassay rue de la Loire. C’est plus de 230 emplacements disponibles, vous trouverez sur place un bar, une confiserie et une restauration rapide. Pour participer, c’est juste ici -> https://www.monetico-online-asso.com/cafl/puces-septembre ou par courrier : Envoyez la photocopie recto et verso de votre pièce d’identité, un chèque de 15€ pour un emplacement, une enveloppe timbrée avec votre nom et adresse . Adresse : CAFL 27 rue Jean Moulin 44980 Sainte luce sur Loire

devant le château de Chassay Sainte-Luce-sur-Loire 44980


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