Les Puces Lucéennes devant le château de Chassay Sainte-Luce-sur-Loire
dimanche 6 septembre 2026 · devant le château de Chassay · Sainte-Luce-sur-Loire
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-06 08:30 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
Le Comité d’Animation des Fêtes Lucéennes organise les Puces Lucéennes le dimanche 6 septembre 2026 sur le terrain du Chassay rue de la Loire. C’est plus de 230 emplacements disponibles, vous trouverez sur place un bar, une confiserie et une restauration rapide. Pour participer, c’est juste ici -> https://www.monetico-online-asso.com/cafl/puces-septembre ou par courrier : Envoyez la photocopie recto et verso de votre pièce d’identité, un chèque de 15€ pour un emplacement, une enveloppe timbrée avec votre nom et adresse . Adresse : CAFL 27 rue Jean Moulin 44980 Sainte luce sur Loire
devant le château de Chassay Sainte-Luce-sur-Loire 44980
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