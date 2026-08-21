Braderie d’Ascq, Braderie d’Ascq, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Braderie d’Ascq Dimanche 4 octobre, 08h00 Braderie d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T08:00:00+02:00 – 2026-10-04T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T08:00:00+02:00 – 2026-10-04T15:00:00+02:00

La braderie d’Ascq revient le dimanche 4 octobre 2026 de 8h à 15h, organisée par la nouvelle association Braderie Solidaire d’Ascq, qui réunit un collectif d’habitants et d’associations du quartier.

Cette édition sera placée sous le signe de la solidarité : une opération de récupération des invendus sera organisée à l’issue de la braderie au profit des étudiants en situation de précarité.

Les bénéfices de la braderie seront par ailleurs intégralement reversés à l’association Entraid’ Jeunes.

Périmètre de la braderie

rue Gaston Baratte,

rue du Chemin Vert

rue Joffre

Inscriptions

Les inscriptions se font uniquement sur place :

Samedi 12 septembre, de 8h à 12h, réservé aux riverains, à la salle Pierre-et-Marie-Curie, 16 rue de l’Abbé-Lemire ;

Samedi 26 septembre, ouvert à tous, à la salle Pierre-et-Marie-Curie, 16 rue de l’Abbé-Lemire ;

Mercredi 30 septembre, de 18h à 21h, ouvert à tous, à l’Amicale laïque, 2 rue Jean-Delattre.

Tarif : 5 € l’emplacement de 2 mètres.

Braderie d’Ascq rue gaston baratte 59650 villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France

La braderie d’Ascq revient le dimanche 4 octobre 2026 de 8h à 15h, organisée par la nouvelle association Braderie Solidaire d’Ascq, qui réunit un collectif d’habitants et d’associations du quartier.