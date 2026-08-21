Braderie d’Ascq, Braderie d’Ascq, Villeneuve-d’Ascq
dimanche 4 octobre 2026 · Braderie d'Ascq · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Braderie d’Ascq Dimanche 4 octobre, 08h00 Braderie d’Ascq Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T08:00:00+02:00 – 2026-10-04T15:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T08:00:00+02:00 – 2026-10-04T15:00:00+02:00
La braderie d’Ascq revient le dimanche 4 octobre 2026 de 8h à 15h, organisée par la nouvelle association Braderie Solidaire d’Ascq, qui réunit un collectif d’habitants et d’associations du quartier.
Cette édition sera placée sous le signe de la solidarité : une opération de récupération des invendus sera organisée à l’issue de la braderie au profit des étudiants en situation de précarité.
Les bénéfices de la braderie seront par ailleurs intégralement reversés à l’association Entraid’ Jeunes.
Périmètre de la braderie
- rue Gaston Baratte,
- rue du Chemin Vert
- rue Joffre
Inscriptions
Les inscriptions se font uniquement sur place :
- Samedi 12 septembre, de 8h à 12h, réservé aux riverains, à la salle Pierre-et-Marie-Curie, 16 rue de l’Abbé-Lemire ;
- Samedi 26 septembre, ouvert à tous, à la salle Pierre-et-Marie-Curie, 16 rue de l’Abbé-Lemire ;
- Mercredi 30 septembre, de 18h à 21h, ouvert à tous, à l’Amicale laïque, 2 rue Jean-Delattre.
Tarif : 5 € l’emplacement de 2 mètres.
Braderie d’Ascq rue gaston baratte 59650 villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France
La braderie d’Ascq revient le dimanche 4 octobre 2026 de 8h à 15h, organisée par la nouvelle association Braderie Solidaire d’Ascq, qui réunit un collectif d’habitants et d’associations du quartier.
À voir aussi à Villeneuve-d'Ascq (Nord)
- « 1784 », Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo), Villeneuve-d’Ascq 11 septembre 2026
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- Réalisation d’une haie sèche au Parc Archéologique Asnapio, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq 12 septembre 2026
- Formation compostage, Ferme du Héron, Villeneuve-d’Ascq 12 septembre 2026
- Produire et récolter ses graines, Jardin partage Jules Marescaux, Villeneuve-d’Ascq 13 septembre 2026