Braderie de La Bulle Médiathèque de La Bulle Mazé-Milon

Mazé-Milon

Braderie de La Bulle

Médiathèque de La Bulle 16 Rue de Verdun Mazé-Milon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18 21:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Braderie de la Médiathèque de La Bulle à Mazé-Milon

Découvrez une large sélection de documents à prix réduits le vendredi 18 septembre, de 18h30 à 21h ! Une belle occasion de faire le plein de bonnes affaires dans une ambiance conviviale. .

Médiathèque de La Bulle 16 Rue de Verdun Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 80 61 31

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English :

Braderie de la Médiathèque de La Bulle in Mazé-Milon

L’événement Braderie de La Bulle Mazé-Milon a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de l’Anjou Vert