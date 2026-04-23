Festival Focus #2009 à Mazé-Milon Mazé Mazé-Milon

Mazé-Milon

Festival Focus #2009 à Mazé-Milon

Mazé Allée du Clos Mazé-Milon Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Festival Focus #2009 à Mazé-Milon

Pour sa 3e édition, le Festival Focus vous invite à plonger dans l’ambiance de l’année 2009 ! Au programme une sélection éclectique d’artistes pour une soirée riche en découvertes et en énergie. Retrouvez notamment Pony Pony Run Run, Grems ou encore Casablanca Drivers, parmi bien d’autres. .

Mazé Allée du Clos Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@festival-focus.fr

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Festival Focus #2009 in Mazé-Milon

L’événement Festival Focus #2009 à Mazé-Milon Mazé-Milon a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de l’Anjou Vert