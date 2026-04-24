Quizz BD-bile avec Tony Emeriau Médiathèque de La Bulle Mazé-Milon

Mazé-Milon

Quizz BD-bile avec Tony Emeriau

Médiathèque de La Bulle 16 Rue de Verdun Mazé-Milon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Quizz BD-bile avec Tony Emeriau

Tony Emeriau, auteur de bande dessinée et membre de l’atelier Kawa mènera un quiz sur la BD dans toutes ses formes. Totalement ouvert aux personnes qui n’y connaissent rien, ce quiz sera surtout l’occasion de s’amuser et peut-être d’apprendre une ou deux anecdotes sur la BD ! .

Médiathèque de La Bulle 16 Rue de Verdun Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 80 61 31

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English :

BD-bile quiz with Tony Emeriau

L’événement Quizz BD-bile avec Tony Emeriau Mazé-Milon a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de l’Anjou Vert