Concerts Les jardins de musique à Fontaine-Milon Mazé-Milon

Mazé-Milon

Concerts Les jardins de musique à Fontaine-Milon

Mazé Mazé-Milon Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 17:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Concerts Les jardins de musique à Fontaine-Milon

Les Jardins de Musiques reviennent à l’été 2026 pour une nouvelle édition portée par l’association La Note Bleue.

Depuis plus de dix ans, ce rendez-vous estival invite à découvrir des propositions musicales originales, dans des lieux patrimoniaux choisis pour leur charme et leur convivialité. Fidèle à son projet artistique, La Note Bleue poursuit son engagement en faveur des musiques d’aujourd’hui jazz, musiques du monde, créations et traditions en privilégiant la rencontre entre artistes inspirés et publics curieux.

Pensée comme une parenthèse culturelle accessible à toutes et tous, cette saison estivale s’inscrit dans la continuité du travail mené tout au long de l’année par l’association proposer une offre artistique exigeante en milieu rural, tout en cultivant un esprit de proximité, d’échanges et de découvertes. Les Jardins de Musiques sont ainsi devenus, au fil des éditions, un temps fort attendu, mêlant qualité musicale et mise en valeur du patrimoine local.

Dimanche 21 juin à 11h Jardin de l’Apostrophe (entrée et participation libre)

Suck Da Head (fanfare funk New-Orleans)

Samedi 4 juillet dès 19h Parc du Château de Montgeoffroy (tarif unique 10€)

Duo Simon Le Garff Francis Varis (Musiques du monde)

João Selva (Brésil, soul tropical)

Dimanche 23 août à 17h Le Thoureil (tarif unique 10€)

Aérophone Trio Loustalot/Chevallier/Pasqua (jazz)

Dimanche 13 septembre à 17h Lavoir de Fontaine-Milon (tarif unique 10€)

Roue Libre (jazz, pop) .

Mazé Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 66 94 47 lanotebleuejazz@gmail.com

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English :

Les jardins de musique concerts at Fontaine-Milon

L’événement Concerts Les jardins de musique à Fontaine-Milon Mazé-Milon a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme de l’Anjou Vert