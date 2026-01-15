Festival Mazette ! à Mazé Pré de la Cure Mazé-Milon

Festival Mazette ! à Mazé

Pré de la Cure Mazé Mazé-Milon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-24

Festival Mazette ! à Mazé

Le Festival Mazette revient pour deux soirées placées sous le signe de la musique et du cinéma.

Au programme

– Des concerts pour vibrer au rythme de nos jeunes talents locaux

– Une sélection éclectique de courts-métrages (fiction, animation, comédie, documentaire, il y en a pour tous les goûts)

– Un marché de créateur.rices locaux pour découvrir un artisanat de qualité

– Une buvette, un food truck, des frites et un stand crêpes .

Pré de la Cure Mazé Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 16 86 90 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mazette! Festival in Mazé

L’événement Festival Mazette ! à Mazé Mazé-Milon a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de tourisme de l’Anjou Vert