Mazé-Milon

LES IMPATIENTES ZIK ZAP À MAZÉ

Complexe sportif du clos Mazé-Milon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

LES IMPATIENTES ZIK ZAP À MAZÉ

Les Impatientes reviennent cet été enchanter vos dimanches après-midis !

Zik Zap, de Cie Ernesto Barytoni

Voyage musical rocambolesque, de l’âge de pierre à l’âge 2.O !

À travers une épopée burlesque, les trois artistes de la Cie Ernesto Barytoni vous embarquent dans un voyage musical rocambolesque, de l’âge de pierre à l’âge 2.O !

À la fois musiciens, comédiens, conteurs, bruiteurs et accessoiristes, ils revisitent très librement l’histoire de la musique. Toute ressemblance avec des faits réels ne saurait être que fortuite ! Sur une piste circulaire, ça tourne, ça fonce, ça bouge, ça swingue, ça wizzzz, ça Zik et ça Zap. .

Complexe sportif du clos Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 36 12

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English :

LES IMPATIENTES: ZIK ZAP IN MAZÉ

L’événement LES IMPATIENTES ZIK ZAP À MAZÉ Mazé-Milon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de l’Anjou Vert