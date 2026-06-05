LES IMPATIENTES ZIK ZAP À MAZÉ Mazé-Milon
LES IMPATIENTES ZIK ZAP À MAZÉ Mazé-Milon dimanche 12 juillet 2026.
Mazé-Milon
LES IMPATIENTES ZIK ZAP À MAZÉ
Complexe sportif du clos Mazé-Milon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
LES IMPATIENTES ZIK ZAP À MAZÉ
Les Impatientes reviennent cet été enchanter vos dimanches après-midis !
Zik Zap, de Cie Ernesto Barytoni
Voyage musical rocambolesque, de l’âge de pierre à l’âge 2.O !
À travers une épopée burlesque, les trois artistes de la Cie Ernesto Barytoni vous embarquent dans un voyage musical rocambolesque, de l’âge de pierre à l’âge 2.O !
À la fois musiciens, comédiens, conteurs, bruiteurs et accessoiristes, ils revisitent très librement l’histoire de la musique. Toute ressemblance avec des faits réels ne saurait être que fortuite ! Sur une piste circulaire, ça tourne, ça fonce, ça bouge, ça swingue, ça wizzzz, ça Zik et ça Zap. .
Complexe sportif du clos Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 36 12
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English :
LES IMPATIENTES: ZIK ZAP IN MAZÉ
L’événement LES IMPATIENTES ZIK ZAP À MAZÉ Mazé-Milon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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