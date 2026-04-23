Assemblée Communale de Mazé-Milon Mazé-Milon
Assemblée Communale de Mazé-Milon Mazé-Milon samedi 18 juillet 2026.
Mazé-Milon
Assemblée Communale de Mazé-Milon
Place de l’église Mazé-Milon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
Assemblée Communale de Mazé-Milon
L’événement estival fait son grand retour les 18 et 19 juillet à Mazé-Milon !
Pendant tout le week-end, laissez-vous emporter par une ambiance festive avec des animations variées et des déambulations artistiques dans les rues de la commune. .
Place de l’église Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 80 60 19
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English :
Mazé-Milon Town Meeting
L’événement Assemblée Communale de Mazé-Milon Mazé-Milon a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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