Mazé-Milon

Assemblée Communale de Mazé-Milon

Place de l’église Mazé-Milon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Assemblée Communale de Mazé-Milon

L’événement estival fait son grand retour les 18 et 19 juillet à Mazé-Milon !

Pendant tout le week-end, laissez-vous emporter par une ambiance festive avec des animations variées et des déambulations artistiques dans les rues de la commune. .

Place de l’église Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 80 60 19

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English :

Mazé-Milon Town Meeting

L’événement Assemblée Communale de Mazé-Milon Mazé-Milon a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de l’Anjou Vert