Visite et dégustation dans une Mielerie à Mazé Mazé Mazé-Milon vendredi 17 juillet 2026.

Mazé-Milon

Visite et dégustation dans une Mielerie à Mazé

Mazé 8 route des Champs Davy Mazé-Milon Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07

Visite d’une ruche à Mazé

Venez découvrir l’exploitation la Miellerie, notre façon d’extraire le miel, ainsi que l’atelier de transformation du miel. La boutique sera ouverte à la fin de l’animation où vous pourrez retrouver tous les produits de l’exploitation.

La visite est suivie d’une dégustation de nos produits.

Tout public (Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte) .

Mazé 8 route des Champs Davy Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

Visit a beehive in Mazé

L’événement Visite et dégustation dans une Mielerie à Mazé Mazé-Milon a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme de l’Anjou Vert