Visite et dégustation dans une Mielerie à Mazé Mazé Mazé-Milon
Visite et dégustation dans une Mielerie à Mazé Mazé Mazé-Milon vendredi 17 juillet 2026.
Mazé-Milon
Visite et dégustation dans une Mielerie à Mazé
Mazé 8 route des Champs Davy Mazé-Milon Maine-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07
Visite d’une ruche à Mazé
Venez découvrir l’exploitation la Miellerie, notre façon d’extraire le miel, ainsi que l’atelier de transformation du miel. La boutique sera ouverte à la fin de l’animation où vous pourrez retrouver tous les produits de l’exploitation.
La visite est suivie d’une dégustation de nos produits.
Tout public (Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte) .
Mazé 8 route des Champs Davy Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Visit a beehive in Mazé
L’événement Visite et dégustation dans une Mielerie à Mazé Mazé-Milon a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
À voir aussi à Mazé-Milon (Maine-et-Loire)
- Concerts Les jardins de musique à Mazé Mazé Mazé-Milon 21 juin 2026
- Concerts Les jardins de musique à Mazé-Milon Mazé-Milon 21 juin 2026
- Concert Les Jardins de Musiques au Château de Montgeoffroy à Mazé-Milon Château de Montgeoffroy Mazé-Milon 4 juillet 2026
- LES IMPATIENTES ZIK ZAP À MAZÉ Mazé-Milon 12 juillet 2026
- Assemblée Communale de Mazé-Milon Mazé-Milon 18 juillet 2026