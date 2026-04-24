Concert Les Jardins de Musiques au Château de Montgeoffroy à Mazé-Milon Château de Montgeoffroy Mazé-Milon

Mazé-Milon

Concert Les Jardins de Musiques au Château de Montgeoffroy à Mazé-Milon

Château de Montgeoffroy 49A Route du Château Mazé-Milon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Concert Les Jardins de Musiques au Château de Montgeoffroy

Retrouvez l’association la Note Bleue pour un événement musical au château de Montgeoffroy .

Château de Montgeoffroy 49A Route du Château Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire lanotebleuejazz@gmail.com

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English :

Les Jardins de Musiques concert at Château de Montgeoffroy

L’événement Concert Les Jardins de Musiques au Château de Montgeoffroy à Mazé-Milon Mazé-Milon a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de l’Anjou Vert