Concert Les Jardins de Musiques au Château de Montgeoffroy à Mazé-Milon Château de Montgeoffroy Mazé-Milon
Concert Les Jardins de Musiques au Château de Montgeoffroy à Mazé-Milon Château de Montgeoffroy Mazé-Milon samedi 4 juillet 2026.
Mazé-Milon
Concert Les Jardins de Musiques au Château de Montgeoffroy à Mazé-Milon
Château de Montgeoffroy 49A Route du Château Mazé-Milon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Concert Les Jardins de Musiques au Château de Montgeoffroy
Retrouvez l’association la Note Bleue pour un événement musical au château de Montgeoffroy .
Château de Montgeoffroy 49A Route du Château Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire lanotebleuejazz@gmail.com
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English :
Les Jardins de Musiques concert at Château de Montgeoffroy
L’événement Concert Les Jardins de Musiques au Château de Montgeoffroy à Mazé-Milon Mazé-Milon a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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