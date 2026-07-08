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AGENDA · Arcachon

Braderie de la Croix Rouge Française Arcachon

samedi 11 juillet 2026 · Arcachon

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
38 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Ville
33120 Arcachon
Département
Gironde
Tarif

Arcachon

Braderie de la Croix Rouge Française

38 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 12:30:00

Date(s) :
2026-07-11

Articles de seconde main (vêtements,accessoires, chaussures, bric-à-brac, jouets & livres) à petits prix.
Une bonne occasion de se faire plaisir en faisant une bonne action !   .

38 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 83 42 77  ul.arcachon@croix-rouge.fr

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English : Braderie de la Croix Rouge Française

L’événement Braderie de la Croix Rouge Française Arcachon a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Arcachon

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