Braderie de la Croix Rouge Française Arcachon
samedi 11 juillet 2026 · Arcachon
Informations pratiques
Arcachon
Braderie de la Croix Rouge Française
38 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 12:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Articles de seconde main (vêtements,accessoires, chaussures, bric-à-brac, jouets & livres) à petits prix.
Une bonne occasion de se faire plaisir en faisant une bonne action ! .
38 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 83 42 77 ul.arcachon@croix-rouge.fr
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English : Braderie de la Croix Rouge Française
L’événement Braderie de la Croix Rouge Française Arcachon a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Arcachon
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