Informations pratiques

Arcachon

Braderie de la Croix Rouge Française

38 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 12:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Articles de seconde main (vêtements,accessoires, chaussures, bric-à-brac, jouets & livres) à petits prix.

Une bonne occasion de se faire plaisir en faisant une bonne action ! .

38 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 83 42 77 ul.arcachon@croix-rouge.fr

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English : Braderie de la Croix Rouge Française

L’événement Braderie de la Croix Rouge Française Arcachon a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Arcachon