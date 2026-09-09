Braderie de la Médiathèque Médiathèque Lambesc

Informations pratiques

Lambesc

Braderie de la Médiathèque

Samedi 12 septembre 2026 de 9h à 13h. Médiathèque 6 avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 13:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Face au succès des trois dernières années, la Médiathèque revient pour la quatrième fois avec sa braderie de rentrée venez chiner et acheter des livres… à prix cassés !

Livres jeunesses, romans adultes, magazines ou bandes dessinées en bon état quittent les rayons de la Médiathèque pour faire place à des nouveautés et seront proposés à la vente à petits prix.

Profitez de cet événement annuel pour remplir vos bibliothèques personnelles et offrir une seconde vie aux livres et albums de la Médiathèque. .

Médiathèque 6 avenue de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 63

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English :

Following the success of the past three years, the Media Library is back for the fourth time with its back-to-school sale: come browse and buy books… at rock-bottom prices!

L’événement Braderie de la Médiathèque Lambesc a été mis à jour le 2026-08-11 par Maison du Tourisme de Lambesc