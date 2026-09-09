Braderie de la Médiathèque Médiathèque Lambesc
samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque · Lambesc
Informations pratiques
Lambesc
Braderie de la Médiathèque
Samedi 12 septembre 2026 de 9h à 13h. Médiathèque 6 avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 13:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Face au succès des trois dernières années, la Médiathèque revient pour la quatrième fois avec sa braderie de rentrée venez chiner et acheter des livres… à prix cassés !
Livres jeunesses, romans adultes, magazines ou bandes dessinées en bon état quittent les rayons de la Médiathèque pour faire place à des nouveautés et seront proposés à la vente à petits prix.
Profitez de cet événement annuel pour remplir vos bibliothèques personnelles et offrir une seconde vie aux livres et albums de la Médiathèque. .
Médiathèque 6 avenue de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 63
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English :
Following the success of the past three years, the Media Library is back for the fourth time with its back-to-school sale: come browse and buy books… at rock-bottom prices!
L’événement Braderie de la Médiathèque Lambesc a été mis à jour le 2026-08-11 par Maison du Tourisme de Lambesc
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