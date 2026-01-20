Afterwork piano au château de Calavon Château de Calavon Lambesc
jeudi 3 septembre 2026 · Château de Calavon · Lambesc
Informations pratiques
Lambesc
Afterwork piano au château de Calavon
Jeudi 3 septembre 2026 de 18h30 à 21h30. Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 18:30:00
fin : 2026-09-03 21:30:00
Date(s) :
2026-09-03
Le rendez-vous de l’été au Château de Calavon !
Dès 18h30
Musique au piano avec Mi Sax
Rendez-vous dans la cour du Domaine en plein coeur de la vieille ville
Au menu des festivités
Dégustation de vins BIO du Château de Calavon
Produits locaux Tartinades caviar d’aubergine, tapenade, pois chiches, charcuterie & fromages
Musique dès 18h45
Entrée 10 €, inclus un verre de vin bio de Château de Calavon
Les places sont limitées, réservez dès maintenant.
À très bientôt !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. .
Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 15 37
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English :
The summer rendezvous at Château de Calavon!
L’événement Afterwork piano au château de Calavon Lambesc a été mis à jour le 2026-07-31 par Maison du Tourisme de Lambesc
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