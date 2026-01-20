Afterwork piano au château de Calavon Château de Calavon Lambesc

Informations pratiques

Lambesc

Afterwork piano au château de Calavon

Jeudi 3 septembre 2026 de 18h30 à 21h30. Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 18:30:00

fin : 2026-09-03 21:30:00

Date(s) :

2026-09-03

Le rendez-vous de l’été au Château de Calavon !

Dès 18h30

Musique au piano avec Mi Sax

Rendez-vous dans la cour du Domaine en plein coeur de la vieille ville



Au menu des festivités

Dégustation de vins BIO du Château de Calavon

Produits locaux Tartinades caviar d’aubergine, tapenade, pois chiches, charcuterie & fromages

Musique dès 18h45



Entrée 10 €, inclus un verre de vin bio de Château de Calavon

Les places sont limitées, réservez dès maintenant.

À très bientôt !



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. .

Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 15 37

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English :

The summer rendezvous at Château de Calavon!

L’événement Afterwork piano au château de Calavon Lambesc a été mis à jour le 2026-07-31 par Maison du Tourisme de Lambesc