Braderie de livres Devant la bibliothèque Lancieux

Informations pratiques

Lancieux

Braderie de livres

Devant la bibliothèque 2, rue de la Mairie Lancieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Deux nouvelles braderies de livres, organisées par les bénévoles de l’association ABC Bibliothèque de Lancieux, sont programmées au cours de l’été 2026 Les samedis 25 juillet et 08 août, devant la bibliothèque, 2 rue de la Mairie de 10h00 à 12h00.

De nombreux livres seront proposés à petits prix aux amateurs de livres d’occasion, romans, romans, policiers, documentaires et livres pour enfants. Comme chaque année les bénéfices de cette vente seront reversés au profit d’œuvres caritatives. .

Devant la bibliothèque 2, rue de la Mairie Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 22 19

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English :

L’événement Braderie de livres Lancieux a été mis à jour le 2026-07-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme