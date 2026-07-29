AGENDA · Lancieux
Golf Coupe de la SNSM Golf Gaea Lancieux
samedi 1 août 2026 · Golf Gaea · Lancieux
Informations pratiques
Lancieux
Golf Coupe de la SNSM
Golf Gaea Avenue des Ajoncs Lancieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Scramble à 2 18 trous , parcours combiné.
Informations
– 02 96 86 31 42
– gaealancieux@orange.fr .
Golf Gaea Avenue des Ajoncs Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 31 42
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English :
L’événement Golf Coupe de la SNSM Lancieux a été mis à jour le 2026-07-22 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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