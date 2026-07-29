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AGENDA · Lancieux

Golf Coupe de la SNSM Golf Gaea Lancieux

samedi 1 août 2026 · Golf Gaea · Lancieux

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Lieu
Golf Gaea
Adresse
Avenue des Ajoncs
Ville
22770 Lancieux
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lancieux

Golf Coupe de la SNSM

Golf Gaea Avenue des Ajoncs Lancieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Scramble à 2 18 trous , parcours combiné.

Informations

– 02 96 86 31 42
– gaealancieux@orange.fr   .

Golf Gaea Avenue des Ajoncs Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 31 42 

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English :

L’événement Golf Coupe de la SNSM Lancieux a été mis à jour le 2026-07-22 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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