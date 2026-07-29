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AGENDA · Lancieux

Grande olympiade Cap Vacances Lancieux

jeudi 30 juillet 2026 · Lancieux

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
22770 Lancieux
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lancieux

Grande olympiade Cap Vacances

Lancieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Grande olympiade organisée par Cap Vacances.
Dès 6 ans.

Détails de la journée à venir.   .

Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 71 37 08 62 

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English :

L’événement Grande olympiade Cap Vacances Lancieux a été mis à jour le 2026-07-20 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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