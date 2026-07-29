AGENDA · Lancieux
Grande olympiade Cap Vacances Lancieux
jeudi 30 juillet 2026 · Lancieux
Informations pratiques
Lancieux
Grande olympiade Cap Vacances
Lancieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30 17:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Grande olympiade organisée par Cap Vacances.
Dès 6 ans.
Détails de la journée à venir. .
Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 71 37 08 62
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English :
L’événement Grande olympiade Cap Vacances Lancieux a été mis à jour le 2026-07-20 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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