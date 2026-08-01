Informations pratiques

Nogent-le-Rotrou

BRADERIE DES COMMERCANTS

Centre-ville de Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-28

BRADERIE DES COMMERÇANTS

Bonnes affaires & bonne humeur

Temps fort de l’activité commerciale à Nogent-le-Rotrou, les commerçants sortent au grand air leurs collections à prix malins. Vendredi et samedi toute la journée, c’est le moment idéal pour faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale

BRADERIE DES COMMERÇANTS

Bonnes affaires & bonne humeur

Temps fort de l’activité commerciale à Nogent-le-Rotrou, les commerçants sortent au grand air leurs collections à prix malins. Vendredi et samedi toute la journée, c’est le moment idéal pour faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale.

Vendredi soir, on joue les prolongations avec le concert de clôture des Festiv’, un apéro time et une grande tablée venez découvrir les propositions des restaurateurs nogentais rassemblés place Saint Pol, le tout ambiancé par un DJ ! Un feu d’artifice viendra clore cette journée. .

Centre-ville de Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 30 10 contact@otcperche.com

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English :

RETAILERS’ SALE

Great Deals & a Fun Atmosphere

A highlight of the shopping scene in Nogent-le-Rotrou, retailers bring their collections outdoors at great prices. All day Friday and Saturday—it’s the perfect time to snag some great deals in a friendly atmosphere.

L’événement BRADERIE DES COMMERCANTS Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-08-07 par OTs DU PERCHE