BRADERIE DES COMMERCANTS Nogent-le-Rotrou
vendredi 28 août 2026 · Nogent-le-Rotrou
Informations pratiques
Nogent-le-Rotrou
BRADERIE DES COMMERCANTS
Centre-ville de Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-28
BRADERIE DES COMMERÇANTS
Bonnes affaires & bonne humeur
Temps fort de l’activité commerciale à Nogent-le-Rotrou, les commerçants sortent au grand air leurs collections à prix malins. Vendredi et samedi toute la journée, c’est le moment idéal pour faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale
BRADERIE DES COMMERÇANTS
Bonnes affaires & bonne humeur
Temps fort de l’activité commerciale à Nogent-le-Rotrou, les commerçants sortent au grand air leurs collections à prix malins. Vendredi et samedi toute la journée, c’est le moment idéal pour faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale.
Vendredi soir, on joue les prolongations avec le concert de clôture des Festiv’, un apéro time et une grande tablée venez découvrir les propositions des restaurateurs nogentais rassemblés place Saint Pol, le tout ambiancé par un DJ ! Un feu d’artifice viendra clore cette journée. .
Centre-ville de Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 30 10 contact@otcperche.com
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English :
RETAILERS’ SALE
Great Deals & a Fun Atmosphere
A highlight of the shopping scene in Nogent-le-Rotrou, retailers bring their collections outdoors at great prices. All day Friday and Saturday—it’s the perfect time to snag some great deals in a friendly atmosphere.
L’événement BRADERIE DES COMMERCANTS Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-08-07 par OTs DU PERCHE
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