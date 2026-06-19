Vacances d’été au Château Livret-jeu Sur les pas d’Enguerrand et Emeline Nogent-le-Rotrou
Vacances d’été au Château Livret-jeu Sur les pas d’Enguerrand et Emeline Nogent-le-Rotrou mercredi 12 août 2026.
Nogent-le-Rotrou
Vacances d’été au Château Livret-jeu Sur les pas d’Enguerrand et Emeline
1 Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Sur les pas d’Enguerrand et Emeline
Ces deux personnages vous guident à travers le château pour résoudre des énigmes et découvrir la vie au temps des chevaliers et des dames du Moyen Âge. À vous de percer les secrets de cette époque !
Dès 7 ans / Livret 5,50 €
Sur inscription
Livret-jeu Sur les pas d’Enguerrand et Emeline
Qui se cache derrière Enguerrand et Émeline ? Ces deux personnages vous guident à travers le château pour résoudre des énigmes et découvrir la vie au temps des chevaliers et des dames du Moyen Âge. À vous de mener l’enquête et de percer les secrets de cette époque ! Les enfants repartiront avec un diplôme de chevalier.
À partir de 7 ans
Tarif (entrée sur le site incluse)
Enfant de 7 à 18 ans => 5,50 €
Adulte accompagnant 5€
Sur inscription .
1 Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 18 02
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English :
In the Footsteps of Enguerrand and Emeline
These two characters will guide you %E0 through the castle to solve %E9nigmas and discover life in the time of knights and ladies of the Middle %C2age. It’s up to you to uncover the secrets of this era!
Ages 7 and up / Booklet: 5.50 ?
Registration requ
L’événement Vacances d’été au Château Livret-jeu Sur les pas d’Enguerrand et Emeline Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-19 par OTs DU PERCHE
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