Nogent-le-Rotrou

Vacances d’été au Château Livret-jeu Sur les pas d’Enguerrand et Emeline

1 Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Sur les pas d’Enguerrand et Emeline

Ces deux personnages vous guident à travers le château pour résoudre des énigmes et découvrir la vie au temps des chevaliers et des dames du Moyen Âge. À vous de percer les secrets de cette époque !

Dès 7 ans / Livret 5,50 €

Sur inscription

Livret-jeu Sur les pas d’Enguerrand et Emeline

Qui se cache derrière Enguerrand et Émeline ? Ces deux personnages vous guident à travers le château pour résoudre des énigmes et découvrir la vie au temps des chevaliers et des dames du Moyen Âge. À vous de mener l’enquête et de percer les secrets de cette époque ! Les enfants repartiront avec un diplôme de chevalier.

À partir de 7 ans

Tarif (entrée sur le site incluse)

Enfant de 7 à 18 ans => 5,50 €

Adulte accompagnant 5€

Sur inscription .

1 Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 18 02

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English :

In the Footsteps of Enguerrand and Emeline

These two characters will guide you %E0 through the castle to solve %E9nigmas and discover life in the time of knights and ladies of the Middle %C2age. It’s up to you to uncover the secrets of this era!

Ages 7 and up / Booklet: 5.50 ?

Registration requ

L’événement Vacances d’été au Château Livret-jeu Sur les pas d’Enguerrand et Emeline Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-19 par OTs DU PERCHE