Concert Festiv’ 2026 JaZzia Nogent-le-Rotrou
vendredi 14 août 2026 · Nogent-le-Rotrou
Informations pratiques
Nogent-le-Rotrou
Concert Festiv’ 2026 JaZzia
Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !
Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.
11ème date JaZzia.
Accès libreFamilles
C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !
Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.
11ème date JaZzia
JaZziA, c’est un jazz manouche nerveux et intuitif. Mais pas que ! De l’énergie, de la sensibilité et une part de folie animent ces gaillards-là ! C’est une invitation musicale à swinguer, un voyage en Gitanie dans un esprit bohème et festif.
Né en 2007 de la rencontre de deux guitaristes, JaZziA a vu sa formule changer plusieurs fois passant du duo au sextet au rythme des rencontres musicales. Leur dynamisme, lui, est resté le même. Aujourd’hui, le groupe est recentré sur un trio à cordes, mais la modularité du groupe est telle qu’ils peuvent se produire en formation différentes.
Accès libre. .
Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68
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English :
The Festiv’ d’Été are back with a lively musical lineup on Place Saint-Pol!
June 5–August 28, 2026—Every Friday at 6:30 p.m.
11th show: JaZzia.
Free admission
L’événement Concert Festiv’ 2026 JaZzia Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-07-22 par OTs DU PERCHE
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