Informations pratiques

Nogent-le-Rotrou

Concert Festiv’ 2026 JaZzia

Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !

Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.

11ème date JaZzia.

Accès libreFamilles

C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !

Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.

11ème date JaZzia

JaZziA, c’est un jazz manouche nerveux et intuitif. Mais pas que ! De l’énergie, de la sensibilité et une part de folie animent ces gaillards-là ! C’est une invitation musicale à swinguer, un voyage en Gitanie dans un esprit bohème et festif.

​Né en 2007 de la rencontre de deux guitaristes, JaZziA a vu sa formule changer plusieurs fois passant du duo au sextet au rythme des rencontres musicales. Leur dynamisme, lui, est resté le même. Aujourd’hui, le groupe est recentré sur un trio à cordes, mais la modularité du groupe est telle qu’ils peuvent se produire en formation différentes.

Accès libre. .

Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68

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English :

The Festiv’ d’Été are back with a lively musical lineup on Place Saint-Pol!

June 5–August 28, 2026—Every Friday at 6:30 p.m.

11th show: JaZzia.

Free admission

L’événement Concert Festiv’ 2026 JaZzia Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-07-22 par OTs DU PERCHE