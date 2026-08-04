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AGENDA · Pont-l'Abbé

Braderie des commerçants Pont-l’Abbé

mardi 4 août 2026 · Pont-l'Abbé

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Ville
29120 Pont-l'Abbé
Département
Finistère
Tarif

Pont-l’Abbé

Braderie des commerçants

Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-04

À l’occasion de ces deux journées, venez faire le plein de bonnes affaires dans le centre ville de Pont-l’Abbé !   .

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99 

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English :

L’événement Braderie des commerçants Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Destination Pays Bigouden

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