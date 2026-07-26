Informations pratiques

Pont-l’Abbé

Dédicace des Soeurs Morizur

42 Place de la République Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Chante! L’ incroyable histoire des soeurs Goadec

Quoi de mieux que ces trois sœurs conteuses qui nous relatent l’histoire des trois sœurs Goadec dans une bande dessinée ! .

42 Place de la République Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 30 95

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English :

L’événement Dédicace des Soeurs Morizur Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Destination Pays Bigouden