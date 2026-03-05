Braderie des Commerçants Saintes

Braderie des Commerçants

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-14

2026-03-12

Grande braderie du printemps des commerçants du centre-ville

La braderie des commerçants revient dans votre centre-ville de Saintes !

C’est le moment idéal pour soutenir nos commerçants locaux tout en vous offrant de belles trouvailles à prix mini !

.

Rues Piétonnes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine saintesshopping@gmail.com

English :

Spring flea market for downtown merchants

The braderie des commerçants returns to downtown Saintes!

It’s the perfect time to support our local merchants, while offering you great finds at mini prices!

