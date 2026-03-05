Braderie des Commerçants Saintes
Braderie des Commerçants Saintes jeudi 12 mars 2026.
Braderie des Commerçants
Rues Piétonnes Saintes Charente-Maritime
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-14
2026-03-12
Grande braderie du printemps des commerçants du centre-ville
La braderie des commerçants revient dans votre centre-ville de Saintes !
C’est le moment idéal pour soutenir nos commerçants locaux tout en vous offrant de belles trouvailles à prix mini !
Rues Piétonnes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine saintesshopping@gmail.com
English :
Spring flea market for downtown merchants
The braderie des commerçants returns to downtown Saintes!
It’s the perfect time to support our local merchants, while offering you great finds at mini prices!
L’événement Braderie des Commerçants Saintes a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge