Braderie des commerçants/Vide-grenier Luneray
Braderie des commerçants/Vide-grenier Luneray samedi 9 mai 2026.
Luneray
Braderie des commerçants/Vide-grenier
Place René Coty Luneray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 08:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Tu veux faire le plein de bonnes affaires ou vendre tes plus belles pépites ?
RDV le 9 mai sur la Place de la Mairie (René Coty) à Luneray pour la fameuse Braderie des commerçants Vide-grenier !
Toute la journée.
Les inscriptions sont ouvertes du 28 avril au 5 mai et s’effectueront directement à la boutique Steff’ émère.
3€ le mètre.
Place limitées, ne tardez pas !
On vous attend nombreux ! .
Place René Coty Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 29 42
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English : Braderie des commerçants/Vide-grenier
L’événement Braderie des commerçants/Vide-grenier Luneray a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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