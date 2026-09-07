Braderie des potiers, Plan de Brie, Anduze

Informations pratiques

Braderie des potiers Dimanche 20 septembre, 09h30 Plan de Brie Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Organisée par l’association Les Potiers Cévenols.

Plan de Brie Plan de Brie, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « cevennesceramique@laposte.net »}]

Les potiers-céramistes proposeront leur fin de séries et créations ayant quelques petits défauts.