AGENDA · Anduze
Braderie des potiers, Plan de Brie, Anduze
dimanche 20 septembre 2026 · Plan de Brie · Anduze
Informations pratiques
Braderie des potiers Dimanche 20 septembre, 09h30 Plan de Brie Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Organisée par l’association Les Potiers Cévenols.
Plan de Brie Plan de Brie, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « cevennesceramique@laposte.net »}]
Les potiers-céramistes proposeront leur fin de séries et créations ayant quelques petits défauts.
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