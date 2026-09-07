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Braderie des potiers, Plan de Brie, Anduze

dimanche 20 septembre 2026 · Plan de Brie · Anduze

Braderie des potiers, Plan de Brie, Anduze

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Plan de Brie
Adresse
Plan de Brie, 30140 Anduze
Ville
30140 Anduze
Département
Gard

Braderie des potiers Dimanche 20 septembre, 09h30 Plan de Brie Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Organisée par l’association Les Potiers Cévenols.

Plan de Brie Plan de Brie, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « cevennesceramique@laposte.net »}]
Les potiers-céramistes proposeront leur fin de séries et créations ayant quelques petits défauts.

À voir aussi à Anduze (Gard)