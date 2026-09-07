AGENDA · Anduze
Le grand trail cévenol, Anduze, Anduze
dimanche 13 septembre 2026 · Anduze
Informations pratiques
Le grand trail cévenol Dimanche 13 septembre, 07h00 Anduze Gard
À partir de 12 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T07:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T07:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00
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27e édition avec courses de 48 km, 22 km et 13 km
À voir aussi à Anduze (Gard)
- Fête foraine, Plan de Brie, Anduze 13 septembre 2026
- PRENDS LE MICRO, Parc des Cordeliers, Anduze 13 septembre 2026
- « L’Opéra de quat’sous » Brecht / Kurt Weill, Espace Pélico – Salle Rohan, Anduze 19 septembre 2026
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