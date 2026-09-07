Le grand trail cévenol, Anduze, Anduze

Informations pratiques

Le grand trail cévenol Dimanche 13 septembre, 07h00 Anduze Gard

À partir de 12 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T07:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T07:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

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27e édition avec courses de 48 km, 22 km et 13 km