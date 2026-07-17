Informations pratiques

« L’Opéra de quat’sous » Brecht / Kurt Weill Samedi 19 septembre, 19h00 Espace Pélico – Salle Rohan Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Atelier dirigé par la comédienne Élisabeth Gavalda dans le cadre des Politiques de la Ville.

« D’abord la graille et la morale après »

L’Opéra de quat’sous est une œuvre à la fois drôle et tragique qui dénonce les travers de la société et nous apparaît toujours d’actualité.

Un texte mythique jalonné de chansons parlées chantées qui ont eu de multiples interprètes de la voix gouailleuse à l’air d’opéra sous les compositions de Kurt Weill.

Avec la participation de 18 amateur.trice.s de théâtre accompagné.é.s.

Musique : Elisabeth Gavalda (trompette), Alain Laurier (saxophone), Daniel Malavergne (tuba, répétiteur musical).

Renseignements : Théâtre de la Palabre

06 47 36 24 82 – palabretheatre@wanadoo.fr

Espace Pélico – Salle Rohan 2 rue Pelico, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0647362482 »}, {« type »: « email », « value »: « palabretheatre@wanadoo.fr »}] [{« link »: « mailto:palabretheatre@wanadoo.fr »}]

« D’abord la graille et la morale après »