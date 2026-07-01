Ciné plein air, Parc des Cordeliers, Anduze

Informations pratiques

Ciné plein air Lundi 17 août, 21h00 Parc des Cordeliers Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-17T21:00:00+02:00 – 2026-08-17T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-17T21:00:00+02:00 – 2026-08-17T23:00:00+02:00

« Compostelle », avec Alexandra Lamy.

Parc des Cordeliers Avenue Rollin, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.mairie-anduze.fr »}]

Installez-vous confortablement et profitez de la séance. Cinéma Film