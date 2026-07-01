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Ciné plein air, Parc des Cordeliers, Anduze

lundi 17 août 2026 · Parc des Cordeliers · Anduze

Ciné plein air, Parc des Cordeliers, Anduze

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Lieu
Parc des Cordeliers
Adresse
Avenue Rollin, 30140 Anduze
Ville
30140 Anduze
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Ciné plein air Lundi 17 août, 21h00 Parc des Cordeliers Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-17T21:00:00+02:00 – 2026-08-17T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-17T21:00:00+02:00 – 2026-08-17T23:00:00+02:00

« Compostelle », avec Alexandra Lamy.

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Installez-vous confortablement et profitez de la séance. Cinéma Film

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