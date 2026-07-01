AGENDA · Anduze
Ciné plein air, Parc des Cordeliers, Anduze
lundi 17 août 2026 · Parc des Cordeliers · Anduze
Informations pratiques
Ciné plein air Lundi 17 août, 21h00 Parc des Cordeliers Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-17T21:00:00+02:00 – 2026-08-17T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-17T21:00:00+02:00 – 2026-08-17T23:00:00+02:00
« Compostelle », avec Alexandra Lamy.
Parc des Cordeliers Avenue Rollin, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.mairie-anduze.fr »}]
Installez-vous confortablement et profitez de la séance. Cinéma Film
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