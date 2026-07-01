AGENDA · Anduze
La forge, Plan de Brie, Anduze
dimanche 2 août 2026 · Plan de Brie · Anduze
Informations pratiques
La forge Dimanche 2 août, 08h00 Plan de Brie Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-02T08:00:00+02:00 – 2026-08-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-02T08:00:00+02:00 – 2026-08-02T19:00:00+02:00
Plan de Brie Plan de Brie, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.mairie-anduze.fr »}]
Démonstrations, expos, vente et buvette.
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