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AGENDA · Anduze

La forge, Plan de Brie, Anduze

dimanche 2 août 2026 · Plan de Brie · Anduze

La forge, Plan de Brie, Anduze

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Lieu
Plan de Brie
Adresse
Plan de Brie, 30140 Anduze
Ville
30140 Anduze
Département
Gard
Tarif
Gratuit

La forge Dimanche 2 août, 08h00 Plan de Brie Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-02T08:00:00+02:00 – 2026-08-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-02T08:00:00+02:00 – 2026-08-02T19:00:00+02:00

Plan de Brie Plan de Brie, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.mairie-anduze.fr »}]
Démonstrations, expos, vente et buvette.

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