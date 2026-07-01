AGENDA · Anduze
Marché des potiers, Plan de Brie, Anduze
dimanche 26 juillet 2026 · Plan de Brie · Anduze
Informations pratiques
Marché des potiers Dimanche 26 juillet, 09h00 Plan de Brie Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T09:00:00+02:00 – 2026-07-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-26T09:00:00+02:00 – 2026-07-26T18:00:00+02:00
Plan de Brie Plan de Brie, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.mairie-anduze.fr »}]
Par l’association des Potiers Cévenols.
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