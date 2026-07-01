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Marché des potiers, Plan de Brie, Anduze

dimanche 26 juillet 2026 · Plan de Brie · Anduze

Marché des potiers, Plan de Brie, Anduze

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
Plan de Brie
Adresse
Plan de Brie, 30140 Anduze
Ville
30140 Anduze
Département
Gard

Marché des potiers Dimanche 26 juillet, 09h00 Plan de Brie Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T09:00:00+02:00 – 2026-07-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-26T09:00:00+02:00 – 2026-07-26T18:00:00+02:00

Plan de Brie Plan de Brie, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.mairie-anduze.fr »}]
Par l’association des Potiers Cévenols.

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