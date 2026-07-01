AGENDA · Anduze
De l’église au temple d’Anduze, Anduze, Anduze
mercredi 22 juillet 2026 · Anduze
Informations pratiques
De l’église au temple d’Anduze 22 juillet – 19 août, les mercredis Anduze Gard
10 € (gratuit – 12 ans)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T18:00:00+02:00 – 2026-07-22T19:30:00+02:00
Fin : 2026-08-19T18:00:00+02:00 – 2026-08-19T19:30:00+02:00
Visite proposée par “Poudre d’escampette”.
Anduze 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 26 03 69 76 »}, {« type »: « email », « value »: « prenezlapoudredescampette@gmail.com »}]
Visite guidée des lieux de culte aux côtés d’une guide-conférencière
À voir aussi à Anduze (Gard)
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