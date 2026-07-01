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De l’église au temple d’Anduze, Anduze, Anduze

mercredi 22 juillet 2026 · Anduze

De l’église au temple d’Anduze, Anduze, Anduze

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
Anduze
Adresse
30140 Anduze
Ville
30140 Anduze
Département
Gard
Tarif
10 € (gratuit - 12 ans)

De l’église au temple d’Anduze 22 juillet – 19 août, les mercredis Anduze Gard

10 € (gratuit – 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T18:00:00+02:00 – 2026-07-22T19:30:00+02:00
Fin : 2026-08-19T18:00:00+02:00 – 2026-08-19T19:30:00+02:00

Visite proposée par “Poudre d’escampette”.

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Visite guidée des lieux de culte aux côtés d’une guide-conférencière

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