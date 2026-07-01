Festival de la Céramique, Parc des Cordeliers, Anduze

Informations pratiques

Festival de la Céramique 7 – 9 août Parc des Cordeliers Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T09:00:00+02:00 – 2026-08-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-09T09:00:00+02:00 – 2026-08-09T19:00:00+02:00

Parc des Cordeliers Avenue Rollin, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://festival-ceramique-anduze.org »}]

L’Association Planète Terre organise la 22ème édition du Festival de La Céramique d’Anduze.