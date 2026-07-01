AGENDA · Anduze
Festival de la Céramique, Parc des Cordeliers, Anduze
vendredi 7 août 2026 · Parc des Cordeliers · Anduze
Informations pratiques
Festival de la Céramique 7 – 9 août Parc des Cordeliers Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-07T09:00:00+02:00 – 2026-08-07T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-09T09:00:00+02:00 – 2026-08-09T19:00:00+02:00
Parc des Cordeliers Avenue Rollin, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://festival-ceramique-anduze.org »}]
L’Association Planète Terre organise la 22ème édition du Festival de La Céramique d’Anduze.
À voir aussi à Anduze (Gard)
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