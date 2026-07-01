Foire aux livres, Espace Pélico – Salle Rohan, Anduze

Informations pratiques

Foire aux livres 4 – 6 août Espace Pélico – Salle Rohan Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T09:00:00+02:00 – 2026-08-04T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-06T09:00:00+02:00 – 2026-08-06T14:00:00+02:00

Foire organisée par le groupe local d’Alès Cévennes Amnesty International.

Espace Pélico – Salle Rohan 2 Rue Pelico, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie 04 66 61 80 08 [{« type »: « email », « value »: « ales@amnestyfrance.fr »}]

Nombreux livres à petit prix.