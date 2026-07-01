AGENDA · Anduze
Foire aux livres, Espace Pélico – Salle Rohan, Anduze
mardi 4 août 2026 · Espace Pélico - Salle Rohan · Anduze
Informations pratiques
Foire aux livres 4 – 6 août Espace Pélico – Salle Rohan Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T09:00:00+02:00 – 2026-08-04T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-06T09:00:00+02:00 – 2026-08-06T14:00:00+02:00
Foire organisée par le groupe local d’Alès Cévennes Amnesty International.
Espace Pélico – Salle Rohan 2 Rue Pelico, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie 04 66 61 80 08 [{« type »: « email », « value »: « ales@amnestyfrance.fr »}]
Nombreux livres à petit prix.
À voir aussi à Anduze (Gard)
- Concert, Espace Pélico – Salle Rohan, Anduze 4 juillet 2026
- Ciné plein air, Conservatoire Maurice André – Site Clara d’Anduze, Anduze 4 juillet 2026
- Fête du livre, Parc des Cordeliers, Anduze 5 juillet 2026
- Affûts castors, Val de l’Hort, Anduze 6 juillet 2026
- Balades naturalistes, Val de l’Hort, Anduze 8 juillet 2026