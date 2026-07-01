Master class internationale d’art lyrique, Mas Paulet, Anduze

Informations pratiques

Master class internationale d’art lyrique Mardi 4 août, 19h30 Mas Paulet Gard

10 €, gratuit – 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T19:30:00+02:00 – 2026-08-04T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-04T19:30:00+02:00 – 2026-08-04T21:00:00+02:00

Mas Paulet 10 chemin du Mas-Paulet, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie

Avec 12 chanteurs américains et 2 pianistes. Concert Chant