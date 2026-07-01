AGENDA · Anduze
Master class internationale d’art lyrique, Mas Paulet, Anduze
mardi 4 août 2026 · Mas Paulet · Anduze
Informations pratiques
Master class internationale d’art lyrique Mardi 4 août, 19h30 Mas Paulet Gard
10 €, gratuit – 18 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T19:30:00+02:00 – 2026-08-04T21:00:00+02:00
Fin : 2026-08-04T19:30:00+02:00 – 2026-08-04T21:00:00+02:00
Mas Paulet 10 chemin du Mas-Paulet, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie
Avec 12 chanteurs américains et 2 pianistes. Concert Chant
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