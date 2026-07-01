Festival Lol&Lalala, Parc des Cordeliers, Anduze

Informations pratiques

Festival Lol&Lalala 31 juillet – 2 août Parc des Cordeliers Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T18:00:00+02:00 – 2026-07-31T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-02T18:00:00+02:00 – 2026-08-02T23:00:00+02:00

Parc des Cordeliers Avenue Rollin, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://lolalala.fr »}]

Lol&Lalala fait régner l’humour et la musique dans le parc des Cordeliers