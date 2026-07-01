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Festival Lol&Lalala, Parc des Cordeliers, Anduze

vendredi 31 juillet 2026 · Parc des Cordeliers · Anduze

Festival Lol&Lalala, Parc des Cordeliers, Anduze

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Lieu
Parc des Cordeliers
Adresse
Avenue Rollin, 30140 Anduze
Ville
30140 Anduze
Département
Gard

Festival Lol&Lalala 31 juillet – 2 août Parc des Cordeliers Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T18:00:00+02:00 – 2026-07-31T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-02T18:00:00+02:00 – 2026-08-02T23:00:00+02:00

Parc des Cordeliers Avenue Rollin, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://lolalala.fr »}]
Lol&Lalala fait régner l’humour et la musique dans le parc des Cordeliers

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