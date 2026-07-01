AGENDA · Anduze
Festival Lol&Lalala, Parc des Cordeliers, Anduze
vendredi 31 juillet 2026 · Parc des Cordeliers · Anduze
Informations pratiques
Festival Lol&Lalala 31 juillet – 2 août Parc des Cordeliers Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T18:00:00+02:00 – 2026-07-31T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-02T18:00:00+02:00 – 2026-08-02T23:00:00+02:00
Parc des Cordeliers Avenue Rollin, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://lolalala.fr »}]
Lol&Lalala fait régner l’humour et la musique dans le parc des Cordeliers
À voir aussi à Anduze (Gard)
- Ciné plein air, Conservatoire Maurice André – Site Clara d’Anduze, Anduze 4 juillet 2026
- Concert, Espace Pélico – Salle Rohan, Anduze 4 juillet 2026
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