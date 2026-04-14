Festival Jazzoparc 2026, Parc des Cordeliers, Anduze
Festival Jazzoparc 2026, Parc des Cordeliers, Anduze vendredi 24 juillet 2026.
Festival Jazzoparc 2026 24 – 26 juillet Parc des Cordeliers Gard
https://billetterie.seetickets.fr/ext/billetterie5/index.php?site=jazzoparc
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T18:00:00+02:00 – 2026-07-24T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-26T18:00:00+02:00 – 2026-07-26T23:59:00+02:00
Rendez-vous les 24, 25 et 26 juillet au parc des Cordeliers à Anduze (30) pour la 6e édition du Festival Jazzoparc. Des soirées magiques sous le ciel étoilé des Cévennes !
Trois soirées, trois univers : jazz funk soul, cuban latin jazz & NYC salsa dura, rythmes du Bénin !
VEN 24/07 – GROOVY NIGHT : Ludivine Issambourg 6tet R. Wolfgang Valbun / Electro Deluxe 10tet R. Kenedy Administation / Jazzobal
SAM 25/07 – FIESTA LATINA : Alfredo Rodriguez R. Pedrito Martinez & Alana Sinkëy / Spanish Harlem Orchestra / Jazzobal
DIM 26/07 – LE DIMANCHE À COTONOU : Gangbé Brass Band / Angélique Kidjo / Jazzobal
Parc des Cordeliers Avenue Rollin, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://jazzoparc.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@jazzoparc.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.seetickets.fr/ext/billetterie5/index.php?site=jazzoparc »}, {« type »: « phone », « value »: null}]
Festival de jazz et musiques du monde à Anduze (Parc des Cordeliers) festival jazz
À voir aussi à Anduze (Gard)
- TEMPO CUIVRÉ, Place Plan de Brie – 30140 Anduze, Anduze 15 avril 2026
- Ateliers d’écriture à Anduze, La Recyclerie, Anduze 18 avril 2026
- Marché des créateurs, Plan de Brie, Anduze 19 avril 2026
- Tremplin des jeunes talents, Espace Pélico, Anduze 22 avril 2026
- Cours de dessin, Médiathèque Lucie Mazauric, Anduze 22 avril 2026