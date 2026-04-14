Festival Jazzoparc 2026, Parc des Cordeliers, Anduze

Festival Jazzoparc 2026 24 – 26 juillet Parc des Cordeliers Gard

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T18:00:00+02:00 – 2026-07-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-26T18:00:00+02:00 – 2026-07-26T23:59:00+02:00

Rendez-vous les 24, 25 et 26 juillet au parc des Cordeliers à Anduze (30) pour la 6e édition du Festival Jazzoparc. Des soirées magiques sous le ciel étoilé des Cévennes !

Trois soirées, trois univers : jazz funk soul, cuban latin jazz & NYC salsa dura, rythmes du Bénin !

VEN 24/07 – GROOVY NIGHT : Ludivine Issambourg 6tet R. Wolfgang Valbun / Electro Deluxe 10tet R. Kenedy Administation / Jazzobal

SAM 25/07 – FIESTA LATINA : Alfredo Rodriguez R. Pedrito Martinez & Alana Sinkëy / Spanish Harlem Orchestra / Jazzobal

DIM 26/07 – LE DIMANCHE À COTONOU : Gangbé Brass Band / Angélique Kidjo / Jazzobal

Parc des Cordeliers Avenue Rollin, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://jazzoparc.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@jazzoparc.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.seetickets.fr/ext/billetterie5/index.php?site=jazzoparc »}, {« type »: « phone », « value »: null}]

Festival de jazz et musiques du monde à Anduze (Parc des Cordeliers) festival jazz