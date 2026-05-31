Théâtre : “L’opéra de quat’sous”, Espace Pélico, Anduze

Théâtre : “L’opéra de quat’sous” Vendredi 19 juin, 20h00 Espace Pélico Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T20:00:00+02:00 – 2026-06-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T20:00:00+02:00 – 2026-06-19T21:30:00+02:00

Espace Pélico 2 rue Pélico, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie 04 66 61 80 08

Sortie de résidence du Théâtre de la palabre. Théâtre Spectacle