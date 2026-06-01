Anduze en Fête, Anduze, Anduze

Anduze en Fête 12 et 13 juin Anduze Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00

Vendredi 12 juin

Soirée musicale dès 18h30, avec apéritif animé par Charli Music, suivi d’un repas convivial (saucisse d’Anduze, lentilles, fromage et dessert, 16 €) et du show de DJ Sebncls jusqu’à minuit.

Samedi 13 juin

Aubade et vente de brioches le matin. À 11h, apéritif musical avec la peña Del Fuego, concours de pétanque à 14h30 au parc des Cordeliers, suivi d’animations musicales avec Gipsy Ambiance et le concert, à 21h, de l’orchestre Krystal Noir.

Anduze 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.mairie-anduze.fr »}]

Un week-end de fête au cœur de la ville !