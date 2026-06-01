Anduze en Fête, Anduze, Anduze
Anduze en Fête, Anduze, Anduze vendredi 12 juin 2026.
Anduze en Fête 12 et 13 juin Anduze Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00
Vendredi 12 juin
Soirée musicale dès 18h30, avec apéritif animé par Charli Music, suivi d’un repas convivial (saucisse d’Anduze, lentilles, fromage et dessert, 16 €) et du show de DJ Sebncls jusqu’à minuit.
Samedi 13 juin
Aubade et vente de brioches le matin. À 11h, apéritif musical avec la peña Del Fuego, concours de pétanque à 14h30 au parc des Cordeliers, suivi d’animations musicales avec Gipsy Ambiance et le concert, à 21h, de l’orchestre Krystal Noir.
Anduze 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.mairie-anduze.fr »}]
Un week-end de fête au cœur de la ville !
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