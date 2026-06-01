Objet trouvé – 100 ans ! Hommage au compositeur Grégory KURTAG, Conservatoire Maurice André – Site Clara d’Anduze, Anduze

Objet trouvé – 100 ans ! Hommage au compositeur Grégory KURTAG Lundi 8 juin, 18h30 Conservatoire Maurice André – Site Clara d’Anduze Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-08T18:30:00+02:00 – 2026-06-08T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-08T18:30:00+02:00 – 2026-06-08T19:30:00+02:00

Le 19 février, György Kurtág a fêté son centenaire à travers des concerts dans toute l’Europe.

György Kurtág est l’un des grands compositeurs contemporains européens. Sa musique se caractérise par des formes très brèves, extrêmement concentrées, où chaque note semble essentielle.

Ce qui le rend particulièrement unique, c’est sa capacité à créer une immense intensité émotionnelle avec très peu de moyens : certaines de ses pièces ne durent que quelques secondes, mais donnent l’impression de contenir un monde entier. Son cycle Játékok (« Jeux »), écrit aussi pour les enfants et les élèves pianistes, montre également son profond intérêt pour la pédagogie et l’exploration du geste musical.

Elèves pianistes du site Clara d’Anduze.

Conservatoire Maurice André – Site Clara d’Anduze 4 route d’Alès, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 24 41 20 »}]

Au programme, des œuvres de Kurtag, Mozart, Beethoven, Chopin, Annick Chartreux … et improvisations par l’atelier des pianistes.