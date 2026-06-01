TVC : Le Train des Saveurs, Train à Vapeur des Cévennes, Anduze

TVC : Le Train des Saveurs Samedi 6 juin, 11h30 Train à Vapeur des Cévennes Gard

47 € / 25 € pour les 4-12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

À bord des wagons du Train à Vapeur des Cévennes, les passagers sont invités à une voyage hors du temps à travers les paysages pittoresques de la vallée des Gardons, ponctué de quatre arrêts dégustation : à chaque étape, les voyageurs découvriront des créations culinaires élaborées à partir de produits du terroir, imaginées par les élèves du lycée hôtelier Marie-Curie de Saint-Jean-du-Gard, et accompagnées de vins régionaux soigneusement sélectionnés. L’expérience se poursuivra à l’arrivée en gare de Saint-Jean-du-Gard, avec un marché de producteurs locaux.

Départs à 11h30, 12h15 et 13h, gare d’Anduze.

Train à Vapeur des Cévennes 38 place de la gare, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.trainavapeur.com »}]

Le Train des Saveurs est de retour sur les rails. Animations Train à vapeur