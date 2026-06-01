TVC : Le Train des Saveurs, Train à Vapeur des Cévennes, Anduze
TVC : Le Train des Saveurs, Train à Vapeur des Cévennes, Anduze samedi 6 juin 2026.
TVC : Le Train des Saveurs Samedi 6 juin, 11h30 Train à Vapeur des Cévennes Gard
47 € / 25 € pour les 4-12 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00
À bord des wagons du Train à Vapeur des Cévennes, les passagers sont invités à une voyage hors du temps à travers les paysages pittoresques de la vallée des Gardons, ponctué de quatre arrêts dégustation : à chaque étape, les voyageurs découvriront des créations culinaires élaborées à partir de produits du terroir, imaginées par les élèves du lycée hôtelier Marie-Curie de Saint-Jean-du-Gard, et accompagnées de vins régionaux soigneusement sélectionnés. L’expérience se poursuivra à l’arrivée en gare de Saint-Jean-du-Gard, avec un marché de producteurs locaux.
Départs à 11h30, 12h15 et 13h, gare d’Anduze.
Train à Vapeur des Cévennes 38 place de la gare, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.trainavapeur.com »}]
Le Train des Saveurs est de retour sur les rails. Animations Train à vapeur
À voir aussi à Anduze (Gard)
- Déco et rénovation sans risques pour la santé, Les jardins de la filature, Anduze 3 juin 2026
- Stage de danses africaines, Espace Pélico, Anduze 6 juin 2026
- Cinéma : “La maison des femmes”, Espace Pélico – Salle des Casernes, Anduze 6 juin 2026
- Foire « Sucrée Salée », Plan de Brie, Anduze 7 juin 2026
- Objet trouvé – 100 ans ! Hommage au compositeur Grégory KURTAG, Conservatoire Maurice André – Site Clara d’Anduze, Anduze 8 juin 2026