Stage de danses africaines, Espace Pélico, Anduze

Stage de danses africaines 6 et 7 juin Espace Pélico Gard

70 € 2 jours, 40 € 1 jour

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Espace Pélico 2 rue Pélico, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie 04 66 61 80 08 [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 30 17 04 »}, {« type »: « email », « value »: « danse.afro30@gmail.com »}]

Avec Manu Sissoko. Organisé par Danses Af’ en Cévennes. Atelier Danse