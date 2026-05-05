Déco et rénovation sans risques pour la santé, Les jardins de la filature, Anduze
Déco et rénovation sans risques pour la santé, Les jardins de la filature, Anduze mercredi 3 juin 2026.
Déco et rénovation sans risques pour la santé Mercredi 3 juin, 13h30 Les jardins de la filature Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T13:30:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T13:30:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00
Les jardins de la filature 19 rue du Luxembourg, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 65 50 42 78 »}, {« type »: « email », « value »: « kangarooced@gmail.com »}]
Atelier de sensibilisation proposé par l’association Vrac Attitude.