Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Déco et rénovation sans risques pour la santé, Les jardins de la filature, Anduze

Déco et rénovation sans risques pour la santé, Les jardins de la filature, Anduze

Déco et rénovation sans risques pour la santé, Les jardins de la filature, Anduze mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Les jardins de la filature

Adresse : 19 rue du Luxembourg, 30140 Anduze

Ville : 30140 Anduze

Département : Gard

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Déco et rénovation sans risques pour la santé Mercredi 3 juin, 13h30 Les jardins de la filature Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T13:30:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T13:30:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Les jardins de la filature 19 rue du Luxembourg, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 65 50 42 78 »}, {« type »: « email », « value »: « kangarooced@gmail.com »}]
Atelier de sensibilisation proposé par l’association Vrac Attitude.

À voir aussi à Anduze (Gard)