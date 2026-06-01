Foire « Sucrée Salée », Plan de Brie, Anduze
Foire « Sucrée Salée », Plan de Brie, Anduze dimanche 7 juin 2026.
Foire « Sucrée Salée » Dimanche 7 juin, 08h00 Plan de Brie Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Au programme : vins, fromages, confitures, glaces, épices, tapenade, fruits de saisons et bien d’autres gourmandises présentés par les producteurs locaux afin de mettre en éveil l’odorat et les papilles gustatives des visiteurs.
Plan de Brie Plan de Brie, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie
Comme chaque année, l’UCIA (Union des Commerçants d’Anduze) organise sa Foire Salée Sucrée afin de mettre à l’honneur les produits régionaux…
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