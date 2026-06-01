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Cinéma : “La maison des femmes”, Espace Pélico – Salle des Casernes, Anduze

Cinéma : “La maison des femmes”, Espace Pélico – Salle des Casernes, Anduze

Cinéma : “La maison des femmes”, Espace Pélico – Salle des Casernes, Anduze samedi 6 juin 2026.

Lieu : Espace Pélico - Salle des Casernes

Adresse : 2 rue Pelico, 30140 Anduze

Ville : 30140 Anduze

Département : Gard

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Cinéma : “La maison des femmes” Samedi 6 juin, 21h00 Espace Pélico – Salle des Casernes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T21:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T21:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00

Espace Pélico – Salle des Casernes 2 rue Pelico, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie
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