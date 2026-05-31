Peinture et broderie, Espace Pélico – Salle voutée, Anduze
Peinture et broderie, Espace Pélico – Salle voutée, Anduze samedi 20 juin 2026.
Peinture et broderie 20 juin – 1 juillet Espace Pélico – Salle voutée Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-01T10:00:00+02:00 – 2026-07-01T18:00:00+02:00
Espace Pélico – Salle voutée 2 Rue Pelico, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie
Par Nadine Jacquot.
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