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Peinture et broderie, Espace Pélico – Salle voutée, Anduze

Peinture et broderie, Espace Pélico – Salle voutée, Anduze

Peinture et broderie, Espace Pélico – Salle voutée, Anduze samedi 20 juin 2026.

Lieu : Espace Pélico - Salle voutée

Adresse : 2 Rue Pelico, 30140 Anduze

Ville : 30140 Anduze

Département : Gard

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Peinture et broderie 20 juin – 1 juillet Espace Pélico – Salle voutée Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-01T10:00:00+02:00 – 2026-07-01T18:00:00+02:00

Espace Pélico – Salle voutée 2 Rue Pelico, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie
Par Nadine Jacquot.

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