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Expo “100% photo”, Parc des Cordeliers, Anduze

Expo “100% photo”, Parc des Cordeliers, Anduze

Expo “100% photo”, Parc des Cordeliers, Anduze dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Parc des Cordeliers

Adresse : Avenue Rollin, 30140 Anduze

Ville : 30140 Anduze

Département : Gard

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Gratuit

Expo “100% photo” Dimanche 28 juin, 10h00 Parc des Cordeliers Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Parc des Cordeliers Avenue Rollin, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie
Venez découvrir une exposition dédiée à la photo en flânant au cœur du Parc des Cordeliers.

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