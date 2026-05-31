Expo “100% photo”, Parc des Cordeliers, Anduze
Expo “100% photo”, Parc des Cordeliers, Anduze dimanche 28 juin 2026.
Expo “100% photo” Dimanche 28 juin, 10h00 Parc des Cordeliers Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00
Parc des Cordeliers Avenue Rollin, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie
Venez découvrir une exposition dédiée à la photo en flânant au cœur du Parc des Cordeliers.
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